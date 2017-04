Thierry Neuville op weg naar zege in Rally van Corsica

Door: Joost Custers

8/04/17 - 17u02

© WRC.

In de rally van Corsica, de vierde WK-proef van het seizoen, lijkt onze landgenoot Thierry Neuville op weg naar een eerste WK-zege van het jaar.

Na de opgave van Kris Meeke na de zesde proef (motor), werd Neuville de nieuwe leider, niet onverdiend, want Neuville zette 's morgens twee besttijden neer en was sowieso zeer dicht genaderd op de leider. In de namiddag ging de dichtste achtervolger van Neuville, Sébastien Ogier, stevig in de aanval en na de 7de en voorlaatste KP was het verschil nog maar twee seconden.



Neuville stond dus onder druk en ging bijzonder hard in de laatste proef, "en ik hoop dat het volstaat voor de leiding... Morgen zal het erg spannend worden."