Thierry Neuville na opgave van Kris Meeke aan de leiding in Rally van Corsica

Door: Joost Custers

8/04/17 - 11u16

Neuville gaat zaterdag hard in Corsica. © photo news.

Thierry Neuville was vanochtend duidelijk goed wakker in de Rally van Corsica. Onze landgenoot zette de snelste tijd neer op de lange ochtendproef, met maar liefst 8,8 seconden bonus op Kris Meeke en 15" op Sébastien Ogier. Door de opgave van Meeke wat later gaat Neuville meteen aan de leiding.

De deelnemers aan het WK rally in Corsica vlogen er deze ochtend meteen stevig in. La Porta - Valle di Rostino was een kuitenbijter van 48,71 km tegen de chrono, waarna er nog eens 17,27 kilometer volgde met de proef van Novella. "In de eerste rit lag het parcours er verraderlijk bij en lag er heel wat kiezel op de weg", zei Thierry Neuville. "Ik heb heel hard aangevallen. De tweede rit was ok. De bodemplaat raakte in de koorden soms het wegdek waardoor de wagen soms van de ideale lijn afweek. Ik ben zeer tevreden met deze ochtend."



Ook in de tweede proef van de ochtend was Neuville bij de pinken, want Neuville was weer de snelste en verdrong zo Ogier van de tweede plaats. "Ik ben gewoon niet snel genoeg en ik weet niet waarom", was de reactie van Ogier (Ford) aan de finish.