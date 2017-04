Door: Joost Custers

8/04/17 - 10u07

© rv.

BK Rally Tielt

Kevin Abbring, de Nederlandse rijder van Peugeot in het BK Rally, is nog voor de start van de eerste proef te voet gesteld. Abbring parkeerde zijn Peugeot 208 R5 aan de kant van de weg en mag dus een kruis maken over zijn ambities in de TAC RALLY, de derde manche van het BK. Voor Abbring is het de tweede opeenvolgende opgave, na Spa