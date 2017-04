Ook tweede weekend van april vol autosportactie

Door: Joost Custers

7/04/17 - 14u54

Guino Kenis in actie tijdens de oefenritten in de TAC Tielt, die zaterdagochtend start. © Joost Custers.

We zijn weer volop aan het racen, want ook dit tweede weekend van april staat bol van de autosportactiviteit.

Niet minder dan drie WK's staan er dit weekend op het programma, met uiteraard de F1 in China, waar Stoffel Vandoorne voor de onmogelijke opdracht staat om met zijn zieltogende McLaren-Honda iets degelijk te doen. Tegelijkertijd is er de vierde manche van het WK rally in Corsica, waar Thierry Neuville in zijn Hyundai wel vooraan kan en bijna moet eindigen. Tot slot is er de start van het wat weggedeemsterde WK voor toerwagens of WTCC in Marrakech. In het WTCC vinden we, in tegenstelling tot in F1 en WRC, geen Belgen of Belgische teams. Het WTCC doet wederom ons land niet aan.



In de eigen contreien is er geen circuitactie, maar wel het BK rally in Tielt en Nederlands rallycross, met veel Belgen, in Valkenswaard, net voorbij de grens. Internationaal is er wel heel wat circuitactie, met Europese Nascar in Valencia. Ook daar is de kans op de Brabançonne reëel. Verder is er VLN, ook met landgenoten, Japanse GT met Bertrand Baguette, IMSA in Long Beach met Marc Goossens en Laurens Vanthoor en de 12 Uur van de Red Bull Ring by Creventic, met ook daar enkele landgenoten.



Wie tot slot van snelle tweewielers houdt, het MotoGP-seizoen is in Argentinië aan zijn tweede manche toe.