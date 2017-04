Thierry Neuville staat derde na eerste twee chronoproeven in Corsica

SG





Thierry Neuville (Hyundai i20) is goed begonnen aan de rally van Corsica, de vierde manche van het WK. Na twee chronoproeven staat de 28-jarige vicewereldkampioen op de derde plaats.

De Brit Kris Meeke (Citroën) won de eerste twee KP's. Hij telt in de stand 9 seconden voorsprong op de Franse wereldkampioen Sébastien Ogier (M-Sport/Ford). Later op de dag volgen nog twee proeven.



Stand na twee chronoproeven



1. Kris Meeke-Paul Nagle (GBr-Ier/Citroën C3) in 38:18.8



2. Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (Fra/Ford Fiesta RS) 8.9



3. Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul (BEL/Hyundai i20) 17.2



4. Ott Tänak-Martin Järveoja (Est/Ford Fiesta RS) 21.5



5. Dani Sordo-Marc Marti (Spa/Hyundai i20) 26.7



6. Craig Breen-Scott Martin (Ier-GBr/Citroën C3) 29.7



7. Jari-Matti Latvala-Miikka Anttila (Fin/Toyota Yaris) 34.8



8. Hayden Paddon-John Kennard (NZe/Hyundai i20) 45.0



9. Stéphane Lefebvre-Gabin Moreau (Fra/Citroën DS3) 1:06.1



10. Andreas Mikkelsen-Anders Jaeger Synnevag (Noo/Skoda Fabia R5) op 1:28.2 (1e in WRC2)



...



Winnaar van de KP's: Meeke (KP1, KP2)