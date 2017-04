Meeke leidt in Corsica, Neuville op de limiet: "Ik rij alsof mijn leven er van af hangt"

Joost Custers

Vier proeven stonden er vandaag op het programma in de Rally van Corsica en vooraan lijkt de strijd om de zege te gaan tussen de Franse wereldkampioen Sébastien Ogier en Kris Meeke, de Noord-Ier die recent de WK-rally van Mexico op zijn naam schreef. Onze landgenoot Thierry Neuville is goed, maar komt net te kort om leider Meeke en achtervolger Ogier echt te bedreigen.

Kris Meeke won in zijn Citroën C3 WRC drie van de vier klassementsproeven en Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) nam de resterende proef voor zijn rekening. Voorlopig heeft Meeke 10,3 seconden bonus op Ogier, terwijl Thierry Neuville in zijn Hyundai al tegen een achterstand van 25,8 seconden aankijkt.



Neuville is zo wel 'best of the rest', want Craig Breen (Citroën) volgt al op 52,4 seconden als vierde. Achter Breen volgen Dani Sordo (Hyundai) en Jari-Matti Latvala (Toyota), de nummer twee in het WK, respectievelijk op 53,8 seconden en één minuut. Het is duidelijk dat enkel Neuville bij machte is om de top 2 mogelijk te bedreigen. Neuville zit volgens eigen zeggen echter op de limiet: "Ik rij alsof mijn leven er van af hangt, ik zit echt op de limiet en heb het gevoel dat we zelfs wat moeten gas terugnemen. Het is echt aan 100%..."



