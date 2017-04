Concurrent neemt Belgische Formule E-rijder onder vuur: "Vraag me af of hij wel hersens heeft"

© Screenshot.

video Jérôme d'Ambrosio, de Belgische Formule E-rijder, heeft afgelopen zaterdagnacht geen te beste beurt gemaakt in Mexico-Stad. Hij finishte als dertiende en bovendien kreeg hij een stevige veeg uit de pan van Jean-Eric Vergne, zijn Franse concurrent die tweedes eindigde.

Vergne wilde achteraf wel nog een woordje kwijt over de rijstijl van onze landgenoot. "Totaal onacceptabel", omschreef de Fransman het gedrag van d'Ambrosio. "Zijn manier van verdedigen was oneerlijk. Toen ik hem probeerde in te halen, duwde hij me verschillende keren van de baan. Hij zou de finish nooit halen met de energie die hij nog over had, dus wat hij deed sloeg echt nergens op. Ik vraag me af of hij wel hersens heeft."



D'Ambrosio zelf stelt dat hij niks onaanvaardbaars heeft gedaan: "Als de FIA vindt dat ik me niet aan de regels hield, dan hadden ze mij wel iets laten weten. Het klopt dat ik hem weinig ruimte gaf, maar ik reed gewoon mijn race. Hij verwacht dat ik voor hem aan de kant ga, maar zo werkt het niet in deze sport", aldus nog d'Ambrosio.