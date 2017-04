Mercedes domineert in Blancpain GT Sprint, Belgen nergens

Joost Custers

2/04/17 - 14u10

De winnaars Buhk-Perera. © SRO.

EK GT De hoofdrace van de eerste meeting van de Blancpain GT Sprint ging makkelijk het HTP Mercedes duo Franck Perera (Fra) en Max Buhk (Dui), terwijl de Belgen nergens waren. In Misano strandde Enzo Ide samen met Christopher Mies op een elfde plek en de regerende kampioen was zo de beste Belgische vertegenwoordiger.

Na de winst in de kwlaificatierace verliep de hoofdrace voor Maxi Buhk en Franck Perera in de HTP Motorsport Mercedes zo mogelijk nog makkelijker. Op de meet hield het duo onbedreigd 23 seconden over op het Bentley duo Vincent Abril-Steven Kane. HTP pikte met Dominik Baumann en Jimmy Eriksson nog de derde plaats weg, terwijl AKKA ASP met Serralles-Juncadella ook de vierde plaats voor Mercedes veilig stelden. Monti-Haase (Sainteloc Audi) sloten de top 5 af, als beste van de Audi vertegenwoordigers, ver voor de beste wagen van WRT, Jake-Schothorst op de tiende plaats. Vermelden we nog de 7de stek van Markus Palttala in de ROWE BMW M6.



En zo komen we bij de Belgen. Enzo Ide werd elfde, na een schuiver in de aanvangsfase van de race. Zonder dat incident was een top 5 mogelijk geweest, maar het werd dus een puntenloze race voor de regerende kampioen. Gelukkig scoorde de West-Vlaming in de eerste race nog een mooie vijfde plek.



Nog bij het Belgische WRT Audi verdween Dries Vanthoor meteen uit de race, terwijl Maxime Soulet na de crash van gisteren niet eens van start kon gaan. Zijn Bentley werd toen al tot schroot herleid.



Monza is nu op 22 en 23 april de eerste afspraak voor de Blancpain Endurance, terwijl de sprint op 6 en 7 mei in Brands-Hatch aan de tweede meeting toe is.