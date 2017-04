Thuisrijder Magalhaes triomfeert in openingsmanche ERC

Joost Custers

De eerste manche van het ERC zorgde meteen voor thuiswinst, want niet Alexey Lukyanuk of Kajetan Kajetanowicz verzilverden hun eerste plek, noch Ricardo Moura. Het was thuisrijder Bruno Magalhaes die in zijn Skoda Fabia R5 op een beheerste manier naar de eerste Europese winst van het seizoen reed. De Portugees profiteerde van de fouten en pech van de tegenstand om de champagne te ontkurken. De Duitser Marijan Griebel werd tweede, ook al in een Skoda en de Ier Josh Moffet reed met zijn Ford Fiesta R5 naar de derde plek, voor José Maria Lopez in een Peugeot 208. Bij de junioren won de Brit Chris Ingram in een Opel Adam R2