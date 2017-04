Fin Toomas Heikkinen op kop na eerste dag WK rallycross

Door: Joost Custers

1/04/17 - 21u26

De rijders kregen tijdens de openingsdag van de seizoensopener van het WK en EK Rallycross te Barcelona af te rekenen met wisselende weersomstandigheden waarbij naar het einde toe de buien steeds heviger werden, zelfs gepaard met donder en bliksem. Dat resulteert in enkele verrassingen in de tussenrangschikking.

In het WK leidt de Fin Toomas Heikkinen (EKS, Audi) voorlopig de dans nadat hij de snelste tijd neerzette in reeks twee, profiterend van de weersomstandigheden die slechter werden voor de toppers die na hem nog aan de bak moesten. De Duitser Timo Scheider is met zijn Fiesta van MJP Racing tweede na deze zaterdag en de Zweed Johan Kristoffersson (PSRX, VW Polo), die de eerste heat de snelste was, is derde met evenveel punten. De broers Kevin en Timmy Hansen zijn met hun Peugeot 208 van Team Hansen respectievelijk vierde en vijfde.



In het EK voor Supercars leidt de Zweed Robin Larsson, vorig jaar nog actief in het WK, na twee reeksen met zijn Audi A1 voor Anton Marklund (VW Polo), nog een rijder die het WK ruilde voor het EK. De Noor Thomas Bryntesson (Ford Fiesta) is derde. Onze landgenoot Michael De Keersmaecker is 21ste en staat op 9 punten van de 12 de plek die recht geeft op de halve finales.



Bij de Touringcars leidt de Noor Lars-Oivind Enerberg (Ford Fiesta). Onze landgenoot Steve Volders prijkt met zijn Ford Fiesta voorlopig op de 9de plek ondanks een prima derde reekstijd in heat 1. Daarna had Volders zichtbaar te kampen met technische problemen waarbij hij traag de finish wist te bereiken in reeks twee, maar forfait diende te geven voor de derde heat van de Touringcars.



De Supercar-rijders werken zondagvoormiddag hun overige twee reeksen af en de Touringcars hun vierde en laatste reeks alvorens in de namiddag de finales worden verreden.