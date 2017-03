Overwinning GP Qatar voor Spanjaard Joan Mir (Honda) in Moto3, Belg Livio Loi 12e

Marie Rutsaert

26/03/17 - 20u10 Bron: Belga

© getty.

De Spanjaard Joan Mir (Honda) heeft de Grote Prijs van Qatar gewonnen in de categorie Moto3. Het circuit van Losail (Doha) vormde het decor voor de eerste van 18 manches in het wereldkampioenschap. Na 96,8 kilometer liet Mir de Brit John McPhee (Honda) 135 milliseconden en zijn landgenoot Jorge Martin (Honda) 218 milliseconden achter zich. De 19-jarige Hasseltenaar Livio Loi (Honda) eindigde twaalfde, op 16.746. Dat levert hem vier punten op in het kampioenschap.

Voor de 19-jarige Mir was het nog maar zijn tweede overwinning. In 2016 schreef hij de GP van Oostenrijk op zijn naam.



De volgende GP vindt op 9 april plaats op het circuit Termas de Rio Hondo in Argentinië. De Belg Livio Loi in actie © getty.