Kris Princen breekt rib bij crash in rally van Spa, zijn copiloot heeft gekneusde schouder

19/03/17

Kris Princen (Skoda Fabia R5) leek gisteren op weg naar zijn tweede zege op rij in het BK rally tot hij in de allerlaatste rit zwaar crashte. Princen houdt aan zijn crash een gebroken rib over. Corijder Peter Kaspers heeft last van een gekneusde schouder.

"De crash werd veroorzaakt door een samenloop van omstandigheden", blikt Kris Princen daags na de rally van Spa terug. "Het regende de ganse dag bijzonder hard. Alles was nat en dat zorgde in de wagen voor heel wat condensatie, waardoor de ruiten begonnen aan te dampen. Dat was ook het geval tijdens de laatste klassementsrit. Ik had mijn gordel al wat losser gemaakt om tijdens de klassementsrit de binnenkant van de ruit schoon te maken. Dat zorgde voor concentratieverlies. Het gevolg was dat ik in een bepaalde bocht niet diep genoeg in de koord ging waarna ik bij het uitkomen van die bocht volledig op het vuile gedeelte van de weg terechtkwam en daar bijna geen grip had. Ik schoof van de baan en botste nadien tegen een duiker. Vanaf dat moment waren Peter en ikzelf passagier. Even later kwam de wagen op zijn dak tot stilstand. Nadien zijn we naar het ziekenhuis van Verviers overgebracht waar onderzoek uitwees dat ik een gebroken rib heb en Peter een kneuzing aan zijn schouder."



Pijnlijke blessures

Over drie weken wordt de TAC rally in Tielt gereden, de derde manche van het BK rally. "Op dit moment is het te vroeg om uitspraken te doen of we wel of niet aan de start gaan komen. Deze week zal duidelijk worden hoe zwaar de wagen beschadigd is en wat de impact van de crash op ons budget is. Zowel Peter als ikzelf sukkelen met pijnlijke blessures. We weten ook niet of wij in staat zullen zijn om deel te nemen aan de TAC rally. De komende weken zullen wij alles rustig bekijken en pas dan beslissen over de TAC rally."