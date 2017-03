Abbring-Tsjoen leiden na openingsdag Rally van Spa

Door: redactie

17/03/17 - 23u56 Bron: Belga

BK rally Kevin Abbring en zijn corijder Pieter Tsjoen (Peugeot 208 T16) staan na afloop van de eerste dag in de Rally van Spa aan de leiding. Het Nederlands-Belgisch duo won op vrijdag drie van de vier gereden klassementsritten en heeft in de tussenstand een voorsprong van 1:08.9 op de verrassende tweede in de stand, de Zuid-Koreaan Cheone Lim (Hyundai i20 R5) die wordt bijgestaan door zijn Belgische corijder Martijn Wydaeghe. Cédric Cherain (Citroen DS3 R5) is voorlopig derde in de tweede BK-manche.