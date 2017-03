Meeke ondanks deze straffe én hilarische crash nog eindwinaar rally Mexico

Door: Joost Custers

video De Noord-Ier Kris Meeke heeft de WK Rally van Mexico gewonnen, meteen de vierde zege van de Citroën-rijder uit zijn carrière. Meeke begon slecht aan het seizoen, naar het voorbeeld van Thierry Neuville, maar Meeke zette in Mexico de puntjes op de 'i' en laat zien dat hij bij de titelfavorieten hoort, al liep het in extremis nog bijna fout.

Op de laatste dag stonden nog twee proeven op het menu en Kris Meeke won de eerste, zette de rally verder naar zijn hand en had de zege zo goed als op zak. In de Power Stage maakte hij echter een onverklaarbare fout op enkele meters van de finish en hield uiteindelijk nog 13,8 seconden over op de nummer twee.



Meeke haalde het op de meet van wereldkampioen Sébastien Ogier in zijn Ford, Ogier die meteen weer WK-leider wordt. Thierry Neuville, die werd derde en won de Powerstage, waardoor hij zijn puntentotaal mooi aandikt. Neuville is nu 5de in het WK, voor Corsica begin april.