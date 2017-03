Problemen van de baan bij Hyundai, Meeke en Ogier strijden om zege in Mexico

Joost Custers

11/03/17 - 18u58

Kris Meeke in actie. © epa.

In Mexico is dag 3 van start gegaan met een eerste lus van drie proeven, samen goed voor net geen 76 kilometer. De problemen bij Hyundai lijken opgelost, getuige de twee opeenvolgende beste chrono's voor Dani Sordo. In de derde proef van de ochtend zette Thierry Neuville nog de beste chrono op de tabellen, ex-aequo met leider Kris Meeke.

De strijd om de algemene zege lijkt een duel te worden tussen leider Kris Meeke (Citroën) en zijn dichtste achtervolger Sébastien Ogier (Ford). De beide heren hielden elkaar in evenwicht en het verschil bedraagt nu 23,5 seconden. Thierry Neuville volgt op 1min07 van de Noord-Ier in de Citroën. "Alhoewel het een lange rally is, waarin alles kan gebeuren, zal het moeilijk worden. Ik ga zeker wel de druk op de ketel houden en we gaan verder proberen de wagen te verbeteren", volgens Neuville.



Achter Neuville maken seizoensrevelatie Ott Tanak (Ford) en Haydon Paddon (Hyundai) de top-5 vol. Een doodzieke Hanninen - hij gaf over aan de finish van KP11 - (Toyota) is zesde, voor zijn teamgenoot en WK-leider Jari-Matti Latvala.



Stéphane Lefebvre (Citroën) ging van de weg en gaf op. Deze namiddag (in Mexico) volgt nog een identieke lus, gevolgd door 3 korte showproeven.