GP2 Series gaat voortaan door als 'Formule 2'

Stoffel Vandoorne in actie tijdens de Grote Prijs van Bahrein in de GP Series. © belga.

De GP2 Series, ook wel de wachtkamer van de Formule 1 genoemd, zal vanaf het nakende seizoen in 2017 doorgaan onder de naam Formule 2 (F2). Dat heeft de Internationale Autosportfederatie (FIA) beslist in het Zwitserse Genève.

De kalender van de F2 telt elf races. Tien daarvan vinden plaats op dezelfde dag en locatie als die van de F1. Enkel de GP van Spanje op het circuit van Jerez behoort niet tot de F1-kalender.



Door de overname van de aandelen van de investeringsgroep CVC Capital Partners door Liberty Media kon de Formula One Group ook de hand leggen op de GP2 en de F3. De FIA vervolledigt zo zijn pyramide van categorieën, die van de karting via de F4, F3 en F2 uitmondt in de F1.



Heel wat GP2-kampioenen vonden sinds de oprichting van de Series in 2005 de weg naar de Formule 1. Regerend wereldkampioen Nico Rosberg (2005), drievoudig wereldkampioen Lewis Hamilton (2006), Romain Grosjean (2011) en onze landgenoot Stoffel Vandoorne (2015) werden wereldkampioen in de wachtkamer van de F1.



Kalender van F2 in 2017:

16 april: Bahrein (Sakhir, Manama)

14 mei: Spanje (Circuit van Catalonië, Montmelo)

28 mei: Monaco

25 juni: Europa (Bakoe, Azerbeidzjan)

9 juli: Oostenrijk (Red Bull Ring, Spielberg)

16 juli: Groot-Brittannië (Silverstone)

30 juli: Hongarije (Hungaroring, Boedapest)

27 augustus: België (Spa-Francorchamps)

3 september: Italië (Monza)

8 oktober: Spanje (Jerez)

26 november: Abu Dhabi (Yas Marina)