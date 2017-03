Piepjong en al 235 per uur: Belg Udo de Wilde (14) debuteert straks in formule 4

Jo Bossuyt

7/03/17 - 07u53

© RV.

Piepjong en al 235 per uur. Op een asfaltlint tussen twee vangrails. In een echte koersauto, op een al even echt kampioenschap. Ugo de Wilde uit Zaventem, 14 jaar, is de jongste autocoureur ter wereld. "Ik voelde me vanaf de eerste keer goed in die machine."

Stoffel Vandoorne, de eerste Vlaming in de formule 1, maakt iets los. Kartingzalen die weer vollopen, jeugd die snel in zijn voetspoor wil. Zoals Ugo de Wilde, pas 14 jaar. Op 16 april debuteert hij in de Franse formule 4, tegen coureurs van 18 of zelfs 20. Alvast goed voor een eerste record: Ugo is dit jaar de jongste autocoureur ter wereld. Klaar voor 21 races in 7 weekends, op mythische circuits als Francorchamps, Barcelona en Monza - "de meeste ken ik alleen van de PlayStation". Een verhaal dat negen jaar geleden begon, toen vader Olivier hem eens in een kart zette. "Ugo was zo klein dat hij niet bij de rem raakte, alleen gas kon geven. Ik reed achter hem met een kabel tussen onze karts. Om in zijn plaats te remmen." Vandaag kan Ugo alleen remmen. "Da's trouwens het moeilijkste in een echte racewagen als je overstapt van karting", zegt hij. "Maar in mijn eerste test voelde ik me al meteen goed in die machine."



