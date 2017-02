Kris Princen wint rally van Haspengouw

Door: redactie

25/02/17 - 19u38 Bron: Belga

Kris Princen op archiefbeeld © Joost Custers.

Kris Princen (Skoda Fabia R5) heeft de rally van Haspengouw gewonnen. In de openingswedstrijd van het BK rally 2017 hield hij in een spannende slotfase merkgenoot Vincent Verschueren (Skoda Fabia R5) af. De Nederlander Kevin Abbring (Peugeot 208 T16) eindigde op de derde plaats.

Princen domineerde de openingsronde van deze Haspengouw, won alle vier de ritten en sloeg meteen een kloof van 14.3 seconden op eerste achtervolger Verschueren. Benoit Allart (Skoda Fabia R5) liet zich in Horpmaal verrassen op een gladde strook waarna hij de controle over het stuur verloor en tegen een boom botste. Piloot en copiloot bleven ongedeerd maar omdat de boom op de weg lag werd de klassementsrit geneutraliseerd. Eerder hadden Abbring en Melissa Debackere tijd verloren nadat ze van de weg schoven.



Nog in die eerste ronde kreeg Polle Geussens (Ford Fiesta R5) problemen met de koeling. Het werd een debuut in mineur voor de jonge Limburger die in de tweede ronde zijn wagen met motorproblemen aan de kant moest zetten. Intussen bouwde Princen zijn voorsprong op Verschueren uit tot 21.5 seconden waarna de Oost-Vlaming aan een slotoffensief begon. Verschueren won twee van de drie resterende ritten maar kwam uiteindelijk 4.8 seconden tekort voor de zege.



Na eerdere zeges in 2002 (Mitsubishi Lancer Evo 6) en 2015 (Peugeot 208 T16) is het de derde zege voor Kris Princen in zijn thuiswedstrijd. De zege in het Junior kampioenschap was voor Guillaume de Mévius (Peugeot 208 R2). Gunther Monnens (Ford Escort) was de beste bij de Historics. De volgende wedstrijd van het BK is de TAC Rally. Die wordt op 8 april in Tielt en omstreken gereden.