Thierry Neuville scoort drie WK-punten in powerstage op Rally van Zweden

Lander Verhoeven

12/02/17 - 20u28 Bron: Belga

Thierry Neuville © afp.

In de afsluitende klassementsrit van de Rally van Zweden reed Thierry Neuville (Hyundai I20) zondag de derde tijd, zodat de Luikenaar toch nog drie WK-punten scoort. In de eindstand eindigde hij op de dertiende plaats.

"We zijn in de laatste rit voluit gegaan met de bedoeling om vijf punten te scoren", verklaarde Neuville. "Helaas moeten we tevreden zijn met drie punten. De verschillen waren erg klein. De top drie wordt gescheiden door amper anderhalve seconde. Onze dertiende plaats is uiteraard een grote frustratie. We verloren de leiding omwille van een klein foutje. De ontgoocheling is nog steeds niet weg en ik voel me, ten opzichte van het team, niet goed. Dit heeft ook gevolgen voor het constructeurskampioenschap. Onze benadering van deze wedstrijd was correct, we voerden onze opdracht perfect uit, tot dat ene moment. Het belangrijkste is dat de wagen potentieel heeft. We mogen niet meer achterom kijken, enkel maar vooruit." .