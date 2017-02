Van Horebeek en Desalle kennen goede generale repetities voor WK motorcross

Lander Verhoeven

12/02/17 - 19u21 Bron: Belga

Jeremy Van Horebeek © GEERT TRESIGNIE.

De kopstukken van de Belgische motorcross lijken klaar voor het wereldkampioenschap MXGP, dat over twee weken van start gaat in Qatar. Jeremy Van Horebeek (Yamaha) heeft vandaag in Ottobiano de derde manche van het Italiaanse kampioenschap motorcross gewonnen, Clément Desalle (Kawasaki) schreef de internationale motorcrossmeeting in het Franse Lacapelle-Marival op zijn naam.

Van Horebeek domineerde de wedstrijd en had aan de finish bijna tien seconden voorsprong op de Italiaan Antonio Cairoli (KTM), die zich na zeges in Riola en Malagrotta wel verzekerde van de eindoverwinning. De Rus Evgeny Bobryshev (Honda) vervolledigde op 11.444 seconden het podium. De Sloveense wereldkampioen Tim Gajser werd door de Nederlandse MX2-kampioen Jeffrey Herlings meegesleurd in een valpartij, maar beiden kwamen er zonder veel kleerscheuren van af. Ken De Dycker (Suzuki) kwam als zesde over de streep, Mathias Plessers (TM) werd 23e.



Eindwinnaar in Frankrijk



Desalle was de beste in de eerste manche en bezette de derde plaats in de tweede manche. In de eindstand houdt hij zijn Franse ploeggenoot Jordi Tixier en de Litouwer Arminas Jasikonis (Suzuki), die de tweede manche won, achter zich. Kevin Strijbos (Suzuki) strandde op de vierde plaats, Jérémy Delincé (Honda) eindigde als 14e, Yentel Martens (Husqvarna) werd 16e en Damon Graulus (Honda) 18e.



Binnen twee weken verzamelt de motorcrosswereld in het Qatarese Doha, waar op zaterdag 25 februari de eerste van twintig manches van het WK MXGP plaatsvindt.

Lees ook Lelijke smak maakt einde aan titelambities motorcrosser