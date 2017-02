Thierry Neuville blijft stevig leider in Rally van Zweden

Door: Joost Custers

11/02/17 - 11u01

© Joost Custers.

Dag 2 van de Rally van Zweden is halverwege en het is Ott Tänak in zijn Ford die de man van de ochtend is geworden. De Estse teamgenoot van Sébastien Ogier zette driemaal de snelste tijd neer en werpt zich op als belangrijkste tegenstander van onze landgenoot Thierry Neuville, nog steeds leider in Zweden.