Thierry Neuville autoritair leider in Rally van Zweden

Door: Joost Custers

10/02/17 - 16u25

In de Rally van Zweden zijn we na dag 1 acht proeven ver en net als in de Monte Carlo, de opener van het WK rally, is Thierry Neuville de man in vorm. Van de acht verreden proeven won de Belg er vijf en hij leidt dan ook stevig in het voorlopige klassement.