Neuville en Latvala vechten stevig duel uit in rally van Zweden

Door: Joost Custers

10/02/17 - 11u01

Thierry Neuville doet het voorlopig uitstekend in de rally van Zweden © afp.

We zijn vier proeven ver in de rally van Zweden en voorlopig vechten Thierry Neuville en Jari-Matti Latvala een stevig duel uit.

Latvala won in zijn Toyota Yaris WRC donderdagavond de eerste, erg korte, proef, waardoor Toyota voor het eerst in jaren nog eens een WK-rally leidde. Vanochtend zette Neuville in de Hyundai de twee snelste tijden neer, telkens gevolgd van nabij door de Fin Latvala. Neuville nam zo de leiding van de wedstrijd over, maar in de laatste KP van deze voormiddag zette Latvala een kanontijd neer en Neuville diende de voorlopige leiding weer in te leveren.



Ook Kris Meeke (Citroën), Sébastien Ogier (Ford) en Ott Tänak (Ford) volgen het ritme en blijven kandidaat op de zege. Deze namiddag volgen vier proeven in de sneeuw.

