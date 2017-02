Thierry Neuville tweede in super special in Zweden

Door: redactie

Thierry Neuville (Hyundai i20) heeft in Karlstad de tweede tijd neergezet in de super special van de Rally van Zweden, de tweede manche van het wereldkampioenschap rally (WRC). Onze 28-jarige landgenoot was zes tienden van een seconde trager dan de Fin Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris), al drie keer eindwinnaar in Zweden (2008, 2012, 2014).