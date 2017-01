Kris Meeke moet na aanrijding opgeven in Rally Monte Carlo

Door: redactie

21/01/17 - 20u14

© photo news.

Kris Meeke heeft na afloop van de derde wedstrijddag moeten opgeven in de Rally van Monte Carlo. Tijdens de verbindingsrit richting Monaco werd de Noord-Ier aangereden door een andere wagen. Bij dat ongeval brak een wiel van de Citroën C3 af, waardoor het onmogelijk was om verder te rijden. Meeke stond al pas op een 43e plaats, nadat hij vrijdag van de baan ging en zaterdag geconfronteerd werd met ontstekingsproblemen. Een einde in mineur voor één van de uitgesproken titelfavorieten.