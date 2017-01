Neuville schat bocht verkeerd in en maakt geen aanspraak meer op goed resultaat: "Ben enorm ontgoocheld"

Joost Custers

Rally Monte Carlo Het heeft dus niet mogen zijn voor Thierry Neuville en de Belgische rallysport. Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul waren op weg naar een zege in de legendarische Rally van Monte Carlo, de rally die voor het WRC is wat de GP van Monaco is voor de F1. Een kleine fout had grote gevolgen en het wordt dus nog minstens een jaar wachten om een Belgisch opvolger te krijgen van Jacques Edouard Ledure in zijn Bignan, die de wedstrijd in 1924 won.

Thierry Neuville was bijzonder ontgoocheld na de problemen in de 13de en laatste KP van de derde dag van de Monte Carlo. De Belg leidde de 85ste editie van de Monte Carlo stevig, aan het stuur van zijn Hyundai WRC, maar een kleine fout had grote gevolgen. "Uiteraard ben ik enorm ontgoocheld", vertelde de Duitstalige Belg in het servicepark van Gap.



"Voor het team, de 200 medewerkers en alle Belgische fans die massaal naar hier waren afgezakt. Ik was onder de indruk van hoeveel fans er langs de wegen stonden. Het aantal Belgische vlaggen was niet te tellen. Een kleine fout bij het uitkomen van een trage linkse haarspeldbocht had dus inderdaad grote gevolgen. Ik ging iets te vroeg op het gas, raakte iets met de rechterachterzijde van de wagen en de ophanging werd beschadigd. De rally is uiteraard verloren, maar we gaan door om morgen in de Powerstage nog te trachten 5 punten te scoren. Wij willen de zaken nu ook al positief bekijken. Onze rally verliep zonder één fout en de auto is echt goed. We hebben de rally geleid, met tot één minuut voorsprong en dat wil wat zeggen. We zijn dan ook positief voor de rest van het seizoen en we zijn er van overtuigd dat we voor de zeges en de titel gaan vechten. Het kampioenschap oogt ook goed, met Ford, Toyota en Citroën die allemaal bij de les zijn." Lees ook Neuville diept voorsprong verder uit in Monte Carlo

