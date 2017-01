Neuville gaat aan de leiding na tweede dag in Monte Carlo

Door: redactie

Thierry Neuville (Hyundai i20) gaat na de tweede dag stevig aan de leiding in de Rally van Monte Carlo, openingsmanche in het wereldkampioenschap. Hij heeft 45.1 voor op de Franse titelverdediger Sébastien Ogier (Ford Fiesta) en 45.4 op diens Estlandse teamgenoot Ott Tänak. De rest van het deelnemersveld volgt al op meer dan twee minuten.

Neuville won vandaag drie van zes klassementsproeven. De 28-jarige Luikenaar was de snelste in KP4, KP5 en KP6. In KP3 en KP 8 was hij tweede, in KP7 verloor hij bijna 20 seconden en zette hij pas de vierde tijd neer. Gisteren ging Neuville na winst in KP2 al aan de leiding, de eerste klassementsrit werd geannuleerd na een ongeval van Neuvilles teamgenoot Hayden Paddon, waarbij een toeschouwer om het leven kwam. Morgen worden er tussen Gap en Monaco vijf klassementsritten afgewerkt (KP9-KP13), zondag in de omgeving van Nice nog vier.



Vorig jaar werd Neuville derde in Monte Carlo, in 2015 vijfde. Bij zijn eerste drie deelnames, van 2012 tot 2014, haalde hij de finish niet. Ogier won de rally in 2016 een derde keer op rij en zette zich zo op weg naar een vierde opeenvolgende wereldtitel. Vicewereldkampioen Neuville mikt in Monte Carlo op een derde WRC-zege. In 2014 won hij de Rally van Duitsland, in 2016 de Rally van Italië.