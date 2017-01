Indrukwekkende Neuville eerste leider in Monte Carlo

Door: redactie

20/01/17 - 10u17

© photo news.

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) heeft de dramatische openingsdag van de rally van Monte Carlo afgesloten als leider. De Belg won de twee klassementsritten en heeft in de stand 7.8 seconden voorsprong op eerste achtervolger Sébastien Ogier. Juho Hänninen volgt in derde positie op 15 seconden.

Neuville begon aan een indrukwekkende manier aan het WRC-kampioenschap. "Vandaag hebben we tijdens de eerste klassementsritten pas echt kunnen kennismaken met het potentieel van onze wagen. Testritten en klassementsritten, dat is toch een verschil. Het waren moeilijke ritten, maar we zijn goed gestart. De wagen stond wel iets te zacht, waardoor hij niet echt vast op de weg lag, maar de tijden zijn bemoedigend. Dit is nog maar het begin en er is zeker nog ruimte voor verbetering. Daar ligt voor ons de focus."



"Het geeft altijd een speciaal gevoel wanneer je de vruchten van maanden arbeid kan plukken", zegt teammanager Michael Nandan. "Het lijkt erop dat Thierry zich meteen comfortabel voelt in de wagen, maar we moeten rustig blijven. Het is nog een heel lange rally."



Morgen worden er in de Monte Carlo zes klassementsritten gereden. De eerste start om 10u11. De slotrit wordt gereden om 16u15.