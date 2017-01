Opgelet: harde beelden! Horrorcrash met dodelijke gevolgen tijdens rally van Monte Carlo

Joost Custers

video De toeschouwer die gisteren zwaargewond was geraakt nadat de Hyundai i20 van de Nieuw-Zeelandse rallyrijder Hayden Paddon (overigens ploegmakker van onze landgenoot Thierry Neuville) van de baan was geraakt, is overleden. Dat heeft de automobielclub van Monaco, die de Rally van Monte Carlo organiseert, bekendgemaakt.



We stonden amper tien meter verderop. We zagen hoe de man een Go Pro camera op de weg zette en dan een meter verderop tegen de rotswand ging staan. Iedereen riep hem nog toe om daar niet te gaan staan. Hij luisterde niet en toen de wagen van Paddon slipte, werd hij gegrepen Getuige Romain Degeer You can see a spectator falling from above #montecarlo @OfficialWRC pic.twitter.com/DoIGxIbmDM — R.KlAr (@RpK_81) Thu Jan 19 00:00:00 MET 2017

"De toeschouwer werd per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis van Nice. Ondanks alle inspanningen van de medische ploeg, is hij overleden", aldus de organisator.



Het slachtoffer is een 50-jarige Spanjaard. Hij was foto's aan het nemen tijdens de eerste klassementsproef (KP) van de Rally van Monte Carlo, maar werd geraakt toen de Hyundai van Paddon bij het ingaan van een bocht begon te spinnen. Met de rechterzijde kwam de auto tegen een rotswand aan, waarop hij bijna overkop ging en op zijn linkerzijde terechtkwam. Paddon en zijn copiloot kwamen ongedeerd uit de wagen.



Late interventie hulpdiensten

Er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Volgens ooggetuigen zou het slachtoffer zich bevonden hebben in een zone die niet ingericht was om publiek te ontvangen. Romain Degeer, een Belgische racepiloot, getuigt aan La Dernière Heure. "We stonden amper tien meter verderop. We zagen hoe de man een Go Pro camera op de weg zette en dan een meter verderop tegen de rotswand ging staan. Iedereen riep hem nog toe om daar niet te gaan staan. Hij luisterde niet en toen de wagen van Paddon slipte, werd hij gegrepen. Het slachtoffer vloog omhoog en viel met zijn hoofd naar beneden weer op de weg. Een brandweerman probeerde de man nog vruchteloos te redden met hartmassage. Een minuut lang voelde hij nog een polsslag, maar daarna niets meer. Het duurde enorm lang voor de hulpdiensten ter plaatse kwamen, wel 20 minuten. Toen was het slachtoffer al een tijdje overleden."



De 21,5 kilometer lange KP tussen Entrevaux en Ubraye werd na het ongeval geannuleerd.



