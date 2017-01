Opgelet: harde beelden! Horrorcrash met vreselijke gevolgen tijdens rally van Monte Carlo

Joost Custers

De eerste chronorit van het WK rally 2017 startte meteen in mineur, want de rally van Monte Carlo is meteen in rouw door een horrorcrash met vreselijke gevolgen. Nadat Thierry Neuville (Hyundai) de beste tijd had neergezet, gevolgd door Sébastien Ogier (Ford), ging Haydon Paddon (teamgenoot van Neuville bij Hyundai) zwaar van de baan. De Nieuw-Zeelander tolde over kop en raakte in dat manoeuvre een persfotograaf, mogelijk een Belgische amateurfotograaf, maar daar hebben we nog geen bevestiging over.



Belgische ooggetuige

De chronorit werd meteen geannuleerd. De persfotograaf is volgens La Dernière Heure bezweken aan zijn verwondingen. Romain Degeer, een Belgische racepiloot, stond in het publiek vlak bij het ongeluk en getuigt aan La Dernière Heure. "We stond amper tien meter verderop. We zagen hoe de man een Go Pro camera op de weg zette en dan een meter verderop tegen de rotswand ging staan. Iedereen riep hem nog toe om daar niet te gaan staan. Hij luisterde niet en toen de wagen van Paddon slipte, werd hij gegrepen door de gecrashte wagen. Het slachtoffer vloog omhoog en viel met zijn hoofd naar beenden weer op de weg. Een brandweerman probeerde de man nog vruchteloos te redden met hartmassage. Een minuut lang voelde hij nog een polsslag, maar daarna niets meer. Het duurde enorm lang voor de hulpdiensten ter plaatse kwamen, wel 20 minuten. Toen was het slachtoffer al een tijdje overleden."



Later op de avond kwam er bevestiging van het tragische nieuws, onder meer op de Facebookpagina van Paul Fraikin, een gereputeerde rallyjournalist.



Als bij wonder bleven Haydon Paddon en zijn copiloot ongedeerd. "We hebben nog met Paddon's copiloot John Kennard gesproken", vervolgt Romain Degeer voor la Dernière Heure. Ook hij kon niet begrijpen dat de hulpdiensten zo lang wegbleven."



Het is nog niet duidelijk of de tweede proef van de avond nog zou verreden worden. Morgen staan normaal gezien 6 proeven op het menu van de eerste manche van het WK rally.



