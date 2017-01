Opgelet: harde beelden! Fotograaf zwaar geraakt in vreselijke crash tijdens rally van Monte Carlo

Joost Custers

19/01/17 - 21u43

video

De eerste chronorit van het WK rally 2017 startte meteen in mineur in de rally van Monte Carlo. Nadat Thierry Neuville (Hyundai) de beste tijd had neergezet, gevolgd door Sébastien Ogier (Ford), ging Haydon Paddon (teamgenoot van Neuville bij Hyundai) zwaar van de baan. De Nieuw-Zeelander tolde meermaals over kop en raakte in dat manoeuvre een persfotograaf.



De chronorit werd meteen geannuleerd, terwijl het nieuws over de fotograaf uit meerdere bronnen bevestigd werd. Het zou gaan over een Spanjaard of Fransman, die bij het incident zwaar werd geraakt. Over de toestand van de persfotograaf is er nog geen uitsluitsel, maar gezien de behoorlijk zware impact van de crash kan het ergste gevreesd worden. Het is nog niet duidelijk of de tweede proef van de avond nog zou verreden worden. Morgen staan normaal gezien 6 proeven op het menu van de eerste manche van het WK rally.



Bekijk hieronder de beelden. Opgelet: niet voor gevoelige kijkers!