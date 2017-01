Pure waanzin: wereldkampioen MotoGP knalt op superbike over legendarische skipiste

Door: redactie

19/01/17 - 15u08 Bron: Red Bull TV

video Ook drievoudig wereldkampioen MotoGP Marc Márquez doet aan wintersport. Zo knalde hij als allereerste rider ooit de legendarische skipiste Streif op de Hahnenkamm (1.712 meter boven zeeniveau) in Kitzbühel omhoog op zijn superbike.

De skipiste in de Oostenrijkse Alpen staat met hellingsgraden tot 85% bekend als een van de meest waanzinnige afdalingen ter wereld. Op de Mousetrap-sectie halen skiërs to wel 110 kilometer per uur. Marquez reed zijn rondjes wel enkele honderden meters hoger, op de Ehrenbachhöhe. De banden van zijn 160 kilogram zware Repsol Honda RC213V waren uitgerust met speciale spikes. "Een ongelooflijk gevoel," weet de Spaanse wereldkampioen, die hulp kreeg van de Oostenrijkse ice speedway legende Franky Zorn. "Op ijs voelt alles dubbel zo zwaar als op de weg, maar na een paar rondjes kon ik echt voluit gaan. Moeilijk te controleren, maar de grip was ongelooflijk, genoeg zelfs voor een wheelie!"