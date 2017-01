Belgische racer is zijn peperdure bolide kwijt en blijkt niet te zijn verzekerd tegen diefstal

Denis Vandensavel zit met de handen in het haar. De Belgische autoracer is zijn dierbaarste bezit kwijt: een witte Lotus Elise Cup R, een bolide ter waarde van goed 60.000 euro. De sportwagen werd afgelopen weekend gestolen uit het wagenpark van het Dunston Hall Hotel in het Engelse Norwich. Ook de trailer waarop de Lotus stond, is verdwenen. Dubbel pijnlijk: Vandensavel bleek niet verzekerd tegen diefstal.

De trailer waarop de Lotus stond © Facebook Lotus Cup Europa.

Vandensavel, een Belgische racer die deelneemt aan de Lotus Cup Europe, heeft de hoop om de bolide terug te vinden nog niet opgegeven. De wagen staat immers geseind in heel Europa en kan niet anders dan opvallen. De politie startte inmiddels een zoekactie en ook via Facebook wordt er naar de wagen uitgekeken. Even leek de Lotus te zijn gevonden, maar dat bleek een vergissing.



Vandensavel kocht de sportwagen twee maanden geleden in de hoop een goed figuur te slaan tijdens de Lotus Cup Europe-manches in het Duitse Hockenheim (21-23 april), het Britse Brands Hatch (6-7 mei) en later op het seizoen onder meer nog in Spa-Francorchamps (7-8 juli) en Zolder (15-17 september).



Een diefstal met verregaande gevolgen. Niet alleen had de man geen verzekering tegen diefstal, ook deelname aan de wedstrijden in de Lotus Cup Europe is voorlopig uitgesloten.