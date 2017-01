Peterhansel krijgt ritwinst en leidersplaats nadat hij collega met open beenbreuk bijstond

Door: redactie

13/01/17 - 07u20 Bron: Belga

Stéphane Peterhansel. © afp.

Dakar 2017 Stéphane Peterhansel (Peugeot) is donderdag enkele uren na de aankomst als ritwinnaar van de tiende Dakarrit aangeduid. De 51-jarige Fransman was over de 449 kilometer lange proef tussen Chilecito en San Juan 6:45 trager dan zijn team- en landgenoot Sébastien Loeb, maar had heel wat tijd verloren bij een aanrijding met de Sloveense motorrijder Simon Marcic. Peterhansel bleef bij zijn gewonde collega totdat er medische hulp kwam en de tijd die hij met die stop verloor, kreeg hij terug.

Marcic hield aan de aanrijding een open beenbreuk over. "Hij zag ons aankomen en gooide alles dicht", verklaarde Peterhansel het voorval. "Daarbij viel hij en kwam hij onder de auto terecht. Ik kon hem onmogelijk nog ontwijken. Daarna was het bijzonder lastig om je nog op de wedstrijd te concentreren."



Desondanks won Peterhansel dus uiteindelijk de rit, met 7:28 voor op Loeb. Cyril Despres bezorgde Frankrijk en Peugeot op 10:01 een volledig podium.



Titelverdediger Peterhansel neemt ook de leidersplaats over van Loeb. In de stand heeft hij nu 5:50 voor op de negenvoudige wereldkampioen rally. Despres is op 25:40 derde. De Spanjaard Nani Rome en de Zuid-Afrikaan Giniel De Villiers, die beiden met een Toyota van het Belgische Overdrive Racing deelnemen, maken op 1u00:55 en 1u42:54 de top vijf compleet. In de rit werd De Villiers zesde en Roma tiende.



Peterhansel won in deze Dakar ook al de derde en de zevende rit en gaat voor een dertiende eindzege. Hij won zes keer bij de auto's en zes keer bij de motorrijders. In totaal zit "Monsieur Dakar" aan maar liefst 71 etappezeges. Lees ook Loeb boekt vierde ritzege, landgenoot Peterhansel rijdt motorrijder aan en ontfermt zich over slachtoffer

Podium weg voor Overdrive Racing Overdrive Racing-rijders Giniel De Villiers en Nani Roma (Toyota) eindigden donderdag als zesde en tiende in de tiende rit. In de stand verliest Nani Roma zijn podiumplaats aan Cyril Despres (Peugeot). "Het was een gitzwarte dag voor Nani Roma" zegt Jean-Marc Fortin. "Zijn co-rijder is een crack op het vlak van navigatie, maar nu zat het niet mee. In het begin van de rit waren er nogal wat rijders op zoek naar de juiste piste. Het duurde een hele poos vooraleer Nani op de juiste piste zat, maar dan was er al veel kostbare tijd verloren gegaan. De rest van de rit probeerde Roma de schade te beperken. Nani is teruggezakt naar de vierde plaats en heeft een achterstand van 35 minuten op Cyril Despres. Volgens mijn informatie heeft Peugeot teamorders uitgevaardigd. De vraag is of Loeb zich daaraan gaat houden. In principe kunnen we die 35 minuten, rekening houdend met de uitgevaardigde teamorders, nooit goedmaken. Behalve als de twee vooraan toch beginnen te racen. Dan kan het snel veranderen. Op dit moment wachten wij af. Met Giniel De Villiers en Nani Roma hebben we twee wagens in de top vijf. Alleen is het jammer dat geen van beide op het podium staat."