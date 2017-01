Motorrijder Michaël Metge wint tiende rit, Pablo Quintanilla geeft op

Door: redactie

Dakar 2017 De 37-jarige Fransman Michaël Metge (Honda) heeft in Argentinië de tiende rit in de Dakar voor motorrijders gewonnen. Voor 449 kilometer van Chilecito naar San Juan had hij 55 seconden minder nodig dan de Spanjaard Joan Barreda Bort (Honda). De Slovaak Stefan Svitko (KTM) werd op 1:19 derde.