Hans Stacey en Jan Van Der Vaet stappen boos uit Dakar Rally

12/01/17 - 20u09

De Nederlandse Trucker Hans Stacey, die in zijn MAN Jan Van Der Vaet als co-piloot aan zijn zijde heeft, is boos uit de Dakar Rally gestapt. De eindwinnaar van 2007 had een startbewijs om als twaalfde truck te beginnen aan de tiende etappe, maar op de aangewezen starttijd werd hem die in Chilecito geweigerd. Daarop besloot hij de strijd te staken.