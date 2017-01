Dakar maakt zich op voor eindspurt richting Buenos Aires

Door: redactie

12/01/17 - 10u56 Bron: Belga

© photo news.

Na een periode van extreem zwaar weer waarbij ritten afgelast en ingekort werden, wordt er vanaf donderdag opnieuw gekoerst in de Dakar. Tien dagen na de start in Asuncion blijven er nog 248 voertuigen in koers. 109 motoren, 23 quads, 68 wagens en 48 vrachtwagens. Opmerkelijk, alle vijftien Belgische deelnemers zijn nog steeds in de wedstrijd.

De natuurramp heeft Volcan bijzonder hard getroffen. De organisatie laat weten dat er twee doden te betreuren zijn en dat veertig gezinnen dakloos zijn. In de eerste uren van de ramp heeft de organisatie medische en logistiek bijstand gegeven aan de plaatselijke autoriteiten. De helikopter van de organisatie heeft enkele mensen geëvacueerd, onder wie een moeder en haar kind.



Na de aardverschuiving van twee dagen geleden in het dorpje Volcan gaat de organisatie opnieuw over tot de orde van de dag. Woensdag 11 januari stond in het teken van de hergroepering. Vandaag wordt de tiende rit richting San Juan gereden. Het is de voorlaatste echte rit, op de slotrit van 64 kilometer op zaterdag richting Buenos Aires na. In totaal krijgen de deelnemers nog 751 kilometer klassementsritten voor de wielen geschoven, waarvan 449 kilometer vandaag.



Diept Sébastien Loeb het verschil op eerste achtervolger Stéphane Peterhansel uit en wint de negenvoudige wereldkampioen rally straks zijn eerste Dakar of pakt Peterhansel opnieuw de leiding waardoor hij dan zicht krijgt op zijn dertiende eindzege in de Dakar? Bij het Belgische Overdrive legt men zich nog niet bij de situatie neer. Donderdag zal alles op alles gezet worden om de ultieme aanvalspoging succesvol te beëindigen. In elke categorie is het tijdverschil klein en wordt er nog volop gestreden voor de zege. Wie vandaag in de fout gaat, mag zijn ambities opbergen.