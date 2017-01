Na geannuleerde negende rit Dakar lijkt het weer op te klaren in Argentinië

Door: redactie

Dakar Rally Na dagen van noodweer krijgen de deelnemers eindelijk beter weer in de Dakar. De negende rit, de koninginnenrit van de wedstrijd, werd omwille van een aardverschuiving op weg naar het bivak van Salta nog geannuleerd. Woensdagochtend vertrok de karavaan richting Chilecito. Een trip van om en bij de duizend kilometer.

Ook Jean-Marc Fortin, teammanager van het Belgische Overdrive Racing, is onderweg. "We hebben de nacht doorgebracht in een noodbivak en zijn nu onderweg naar het volgende bivak. Het is een lange trip. We hebben nog 200 kilometer te rijden. Omstreeks 20u00 plaatselijke tijd zullen we aankomen. Net dan start de briefing, maar ik denk dat de timing wel een beetje aangepast zal worden."



"Dinsdag waren het verschrikkelijke omstandigheden. Ik heb alle begrip dat de organisatie de rit van vandaag heeft afgelast. Het was een geval van overmacht. In deze omstandigheden kon je niet racen. Sportief gezien is het voor ons wel een tegenvaller dat de koninginnenrit geannuleerd werd. We hadden een plannetje, maar we hebben het niet kunnen uitvoeren. Hoe dichter we bij Chilecito komen, hoe beter het weer wordt. Het is droog en warm, de lucht is blauw. Er zijn geruchten dat ook de rit van donderdag geannuleerd zou worden, maar dat geloof ik niet. Donderdagochtend zal wel iedereen in het bivak zijn toegekomen. Ik kijk uit naar de briefing van straks. Dan weten we meer."