"Modderlawine in Dakar: 200 mensen vermist"

11/01/17

Jakub Przygonski (MINI) en onze landgenoot Tom Colsoul hebben in het tweede deel van de marathonrit in de Dakar de veertiende tijd gereden. In de stand zakken ze daardoor naar de achtste plaats. Het sportieve houdt Colsoul momenteel echter niet bezig. Volgens de plaatselijke geruchten die in het bivak de ronde doen, zouden door de modderlawine die Salta gisteren trof 200 mensen vermist zijn. Een dorp zou volledig van de kaart zijn geveegd.

"Omdat er maandag en dinsdag een marathonetappe gepland stond, was assistentie verboden en moesten we zelf aan de wagen sleutelen", zegt Tom Colsoul na afloop van een lange en chaotische dag. "We hebben lang gewerkt om de wagen klaar te krijgen voor het tweede deel van de rit waardoor ik laat in het hotel was en dan pas aan mijn voorbereiding kon beginnen. Na twee uur slaap moest ik al opnieuw uit de veren voor de ingekorte rit, al kan je dat met een korrel zout nemen, want we hebben alles samen toch 1150 kilometer gereden. Tijdens het eerste deel van de rit ging het vlot, op een lekke band 30 kilometer voor de finish na. In het tweede deel van de rit hebben we doodeenvoudig niet snel genoeg gereden. De weersomstandigheden waren barslecht. Het regende extreem hard. De zichtbaarheid was nul. Dat zorgde voor bijzonder veel modder op de wegen, wat maakt dat de echte rallyrijders voor ons eindigden." Lees ook Negende etappe geannuleerd na "gigantische aardverschuiving"

"Pure chaos"

"Als je weet wat er vandaag allemaal gebeurd is, maakt dat op zich niet echt heel veel uit. Het was eigenlijk pure chaos. We hebben een omleiding van 200 kilometer moeten nemen om het bivak te bereiken. Om 4 uur 's ochtends ben ik toegekomen in het hotel. Ik ben 24 uur onderweg geweest. Maar mijn gedachten zijn niet bij de wedstrijd, wel bij wat er hier gebeurd is. Als er effectief 200 mensen vermist zouden zijn door de lawine, dan is dat gewoon catastrofaal voor de plaatselijke bevolking. Het is dus niet meer dan terecht dat de rit van vandaag geannuleerd is. Ook als is het de koninginnenrit. Ook al is het de rit waarin de corijders hun navigatietalent konden tonen. Het is jammer voor de wedstrijd, maar de rally is nu van ondergeschikt belang. Mijn hoofd staat ook helemaal niet op racen en navigeren. Straks vertrekken we richting het volgende bivak. Het wordt opnieuw een trip van goed 700 kilometer en morgen zal het feest wel gewoon doorgaan zeker?"