Negende etappe geannuleerd na "gigantische aardverschuiving"

Door: redactie

11/01/17 - 07u06 Bron: Belga

© getty.

Dakar 2017 De negende etappe in de 38e Dakar rally zal vandaag niet doorgaan. Dat deelde de organisatie gisteravond mee. De organisatoren spreken van een "gigantische aardverschuiving, veroorzaakt door de onweders van de voorbije week, waardoor een deel van de concurrenten en hun assistentiewagens, nog geblokkeerd zitten op het traject van gisteren."

Vandaag had de negende etappe de karavaan over 977 kilometer, waarvan 406 tegen de klok, van Salta naar Chilecito moeten brengen. "We gaan nu proberen om woensdag alles en iedereen te verzamelen in Chilecito, waar dan donderdag de start van de tiende rit gegeven kan worden", preciseerde de organisatie.



Zaterdag werd ook al de zesde etappe afgelast. De vijfde, zevende en achtste etappe werden wegens het noodweer ingekort.



Gisteren zag de organisatie zich ook genoodzaakt om een noodbivak op te zetten omdat een modderstroom het bivak in het Argentijnse Salta voor velen onbereikbaar hadden gemaakt. Het merendeel van de deelnemers geraakte uiteindelijk wel in het kamp via een alternatieve route, een omweg van 200 kilometer.