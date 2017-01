Sébastien Loeb stoot teamgenoot Stéphane Peterhansel van de troon

Door: redactie

10/01/17 - 22u30 Bron: Belga

© epa.

Dakar De 42-jarige Fransman Sébastien Loeb (Peugeot) heeft dinsdag met ritwinst de leiding in de 38e Dakar heroverd. In de 417 kilometer lange achtste etappe van het Boliviaanse Uyuni naar het Argentijnse Salta was de negenvoudige wereldkampioen rally respectievelijk 3:35 en 5:13 sneller dan zijn land- en teamgenoten Stéphane Peterhansel en Cyril Despres.

De Zuid-Afrikaan Giniel De Villiers (Totota) was dinsdag de beste piloot van het Belgische Overdrive Racing. Hij werd op 8:14 vijfde. De Spanjaard Nani Roma, zevende op 14:26, en de Zweed Conrad Rautenbach, negende op 19:02, eindigden eveneens in de top tien. In de stand heeft Loeb 1:38 voor op titelverdediger Peterhansel. Despres is op 17:17 derde. Roma heeft als vierde 23:36 goed te maken.



Voor Loeb was het de derde ritzege in deze Dakar. Vorige week nam hij ook de tweede en derde rit voor zijn rekening. Bij zijn debuut in de monsterrally won Loeb vorig jaar vier etappes en werd hij negende in de eindstand.



Ook vandaag speelde het weer de Dakar parten. Onweer en hevige regenval zorgden ervoor dat de etappe, die al met 73 kilometer ingekort was, twee uur later dan voorzien eindigde. © epa.