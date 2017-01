Organisatie Dakar moet improviseren door noodweer

Door: redactie

10/01/17 - 21u26 Bron: Belga

© epa.

Het slechte weer blijft de Dakar teisteren. De organisatie zag zich genoodzaakt om een noodbivak op te zetten. Door een modderstroom is het bivak in het Argentijnse Salta immers niet bereikbaar. Assistentie- en wedstrijdvoertuigen worden afgeleid naar Tilcara, ongeveer 200 kilometer van Salta. "Er wordt een nieuw bivak opgebouwd in Tilcara. Wacht daar op meer informatie", whatsappte de organisatie de deelnemers. "We werken hard om de best mogelijke oplossing te bieden."