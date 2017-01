Ricky Brabec snelste motorrijder in zevende etappe

Door: redactie

9/01/17 - 19u04 Bron: Belga

Ricky Brabec. © epa.

Dakar 2017 Ricky Brabec (Honda) heeft vandaag in Bolivië de zevende etappe in de Dakar voor motorrijders gewonnen. Voor 161 kilometer tussen La Paz en Uyuni had de 25-jarige Amerikaan 1:44 minder nodig dan de Portugees Paulo Goncalves (Honda). De Engelse leider Sam Sunderland (KTM) werd op 4:43 derde.

Zes etappes - de zesde rit werd geannuleerd - leverden zes verschillende winnaars op bij de motorrijders. Voor Brabec is het de eerste Dakarzege. Vorig jaar werd hij bij zijn debuut negende in de eindstand. Brabec hoopt om in de toekomst als eerste Amerikaan de Dakar te kunnen winnen en sprak voor de start van de 38e editie de ambitie uit om in de top vijf te eindigen. Met een achterstand van 1u44:44 is hij momenteel echter pas veertiende in de stand.



De 27-jarige Sunderland verstevigde zijn leidersplaats. Hij heeft nu 17:45 voor op de Chileen Pablo Quintanilla (Husqvarna), in de rit negende op 10:28. De Fransman Adrien Van Beveren (Yamaha) heeft als derde 22:16 goed te maken.



Net als de vijfde etappe werd de zevende rit wegens de slechte weersomstandigheden in Bolivië ingekort. Oorspronkelijk hadden de rijders 322 kilometer tegen de klok moeten afwerken. .