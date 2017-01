Door: redactie

8/01/17 - 23u47 Bron: Belga

© ap.

Dakar

De zevende etappe in de 38e editie van de Rally van Dakar wordt ingekort. Dat deelde de organisatie vanavond mee. De deelnemers zullen morgen in Bolivië tussen La Paz en Uyuni slechts 161 kilometer in plaats van 322 tegen de klok moeten afwerken. Voor en na de klassementsrit zijn er verbindingsritten van 400 en 240 kilometer. De rijders krijgen vooral zand en duinen voor de kiezen. Wegens de hevige regenval werd eerder ook al de vijfde etappe ingekort en werd de zesde rit helemaal afgelast.