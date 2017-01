Colsoul moet nacht noodgedwongen doorbrengen op autosnelweg

Door: redactie

7/01/17 - 15u03

Dakar De dag na de zware regenval in Oruro is de situatie in de Dakar vrij dramatisch. De deelnemers maken zich klaar om het bivak te verlaten, maar ze moeten wachten op groen licht van de organisatie. De autosnelweg in het Boliviaanse Oruro werd gisteravond afgesloten en werd omgevormd tot een geïmproviseerd bivak.

"Voor het eerst in mijn leven heb ik in het midden van de autosnelweg in mijn auto geslapen", zegt Tom Colsoul. "De autoriteiten hebben gisterenavond in allerijl de autosnelweg afgesloten zodat we nu tenminste droge voeten hebben. Ik ben net even in het bivak geweest. Je zakt tot aan je enkels in de blubber. Het is er pure chaos. Onze trucks staan net als wij en andere deelnemers klaar om naar La Paz te vertrekken, maar wij mogen dat pas om 13u00 plaatselijke tijd doen. Ik moet dus nog drie uur met mijn vingers draaien en wachten. Geef mij dan maar een zware etappe van 500 kilometer. Het is logisch dat de rit van vandaag/zaterdag geannuleerd werd, want bepaalde delen waren identiek aan de gisteren reeds geannuleerde etappe. De rit van maandag wordt ook in de buurt gereden. Ik wil absoluut niet op de feiten vooruitlopen, maar ik heb mijn twijfels over de rit van maandag. Voor de meeste deelnemers was de regen ongezien, maar blijkbaar komt dat hier vaker voor. Als organisatie kan je daar natuurlijk al dan niet rekening mee houden bij het uitstippelen."