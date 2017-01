Charly Gotlib: "Het einde van de wereld leek nabij"

Door: redactie

Dakar Albert Llovera, Jaromir Martinec en hun Belgische navigator Charly Gotlib (Tatra) eindigden gisteren in de vijfde etappe van de Dakar op de 34e plaats bij de vrachtwagens. In de stand zijn ze terug te vinden op de 29e plaats.

"Vrijdagochtend wou de motor eerst niet mee wegens de hoogte en de ijle lucht", aldus Gotlib. "Na een tijdje kregen we hem toch aan de praat. Bij de start van de rit kregen we van een inwoner enkele cocabladeren om op te kauwen. Dat hielp tegen de hoofdpijn. Het begin van de rit was smal en bochtig en vervolgens kwamen het water en de modder. Na 78 kilometer kwamen we samen met zes andere trucks vast te zitten in een rio die omgevormd was tot een rivier. Even verderop kwamen reden we vast in de modder en ook nu kregen we hulp zodat we verder konden rijden. Op 30 kilometer van de finish maakte de motor een raar geluid. We zijn gestopt en vonden een waterlek. We hebben dat hersteld met een tweecomponentenpasta die we kregen van een andere deelnemer. Ik heb de indruk dat de motor niet beschadigd werd. Nadien zijn we aan de duinen begonnen, waarna we vernamen dat het tweede deel van de rit geannuleerd was. We zijn dan via de gewone weg naar het bivak gereden. Die 70 km waren verschrikkelijk. Het einde van de wereld leek nabij en we hebben meer gevaren in plaats van gereden."

Dave Berghmans beleefde zware dagen

Na vijf dagen en enkele bijzonder zware Dakar-ritten waarin hij andere rijders in nood moest bijstaan, staat navigator Dave Berghmans samen met Thomas Robineau en Jose Martins (Iveco) op de 34e plaats bij de vrachtwagens. "We hebben eindelijk eens op een normaal uur het bivak bereikt en dat doet deugd", zei Dave Berghmans. "Maar echt prettig is het hier niet. Alles staat onder water. De voorbije dagen hebben we hard gewerkt, daarvoor zijn we hier. Op woensdag hebben we een wagen getakeld waarvan de versnellingsbak stuk was. Eerst 150 km op de piste en dan nog eens 100 km op de gewone weg terwijl het in de cabine 55 graden Celsius was. Bij Nasser Al-Attiyah zijn we helaas niet meer geraakt. We waren te ver van hem verwijderd. Jammer dat we hem niet hebben kunnen helpen. Na drie uur slapen zijn we opnieuw vertrokken en zijn we tijdens een volgende reparatie in een onweer beland. In de woestijn. Ik had het nooit voor mogelijk gehouden dat dit mogelijk zou zijn. Onweer in de woestijn. Op donderdag was het een mooie en voor ons eindelijk eens rustige rit in de duinen. Vrijdag zijn we goed gestart en ging het vlot tot het begon te regenen. Plots stonden de normaal droge rivierbeddingen onder water. Veel trucks stonden geblokkeerd. Er was geen doorkomen aan. We hebben dan een ommetje gemaakt om iets verderop terug op het gewone traject uit te komen. Toen ons dat gelukt was, stonden we vrijwel meteen vast in de modder. Tot drie keer toe. We zijn telkens geholpen door collega's. De laatste keer door Noël Essers. Deel twee van de rit werd geannuleerd. Ik denk dat dit een juiste beslissing was. Het heeft uren aan een stuk geregend. Ongezien."