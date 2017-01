Zesde etappe geannuleerd door aanhoudende regen

Door: redactie

7/01/17 - 08u24 Bron: Belga

© ap.

Dakar 2017 De zesde etappe van de Dakar-rally tussen Oruro en La Paz in Bolivia van zaterdag is geannuleerd door de aanhoudende zware regen. Dat meldt sportief directeur Marc Coma. Door het slechte weer is het 786 kilometer lange parcours onberijdbaar.