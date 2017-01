Titelverdediger Gerard de Rooy grijpt macht bij de truckers

Door: redactie

6/01/17 - 23u53 Bron: Belga

© anp.

Gerard de Rooy (Iveco) heeft de macht gegrepen in de Dakar Rally. De Nederlandse titelverdediger bij de trucks won niet alleen de vijfde etappe, maar veroverde eveneens de koppositie in het algemeen klassement.

De Rooy, ook al winnaar van de vierde etappe, was de snelste tijdens een ingekorte proef over 219 kilometer van Tupiza naar Oruro in Bolivië. Vanwege het slechte weer waren veel wegen van het parkoers in het Andesgebergte ontoegankelijk geworden.



In de etappe had De Rooy 11:58 voor op de Rus Eduard Nikolaev (Kamaz) en 14:04 op diens landgenoot Airat Mardeev (Kamaz). Serge Bruynkens was als co-rijder van de Kazach Artur Ardavichus (MAN) met een tiende plaats op 26:18 beste Belg, Jan Van Der Vaet werd met de Nederlander Hans Stacey (MAN) dertiende op 35:36.



De Rooy verdedigt morgen tijdens de zesde etappe een voorsprong van ruim twee minuten op Nikolaev (Kamaz). Van Der Vaet is met een achtste stek op 43:30 de enige Belg in de top vijftien.