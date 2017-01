Topdag voor Belg in Dakar: Colsoul navigeert foutloos en schuift op naar zesde plaats

Door: redactie

5/01/17 - 23u30

Tom Colsoul en zijn Poolse rijder Jakub Przygonski (MINI) hebben er een uitstekende dag op zitten in de Dakar. Het duo eindigde vandaag op de zevende plaats en klimt in het klassement naar de zesde stek.

"De rit van vandaag was perfect. Veel teams hebben zich mispakt aan de navigatie en zijn verkeerd gereden. Wij hebben ons niet vergist en plukken daar de vruchten van" blikt Tom Colsoul terug op zijn dag.



Geen stommiteiten

"Jakub mist nog wat snelheid en moet nog groeien in de wedstrijd maar dat gebrek aan snelheid hebben we ruimschoots gecompenseerd door foutloos te blijven en door geen stommiteiten uit te halen. Echt, ik ben heel tevreden. Laat ons hopen dat het morgen even goed gaat."