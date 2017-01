Tom Colsoul haalt 9e tijd in derde rit Dakar: "Stiekem op meer gehoopt"

Door: redactie

Jakub Przygonski (MINI) en zijn Belgische navigator Tom Colsoul hebben in de derde klassementsrit van de Dakar de negende tijd gereden. In het algemeen klassement staat het Pools-Belgisch duo op negende plaats.

"Het was een moeilijke en bijzonder zware rit", blikt Colsoul terug. "Eerlijk, dit had ik niet verwacht. In het begin hebben we, net als zoveel andere deelnemers, moeten zoeken naar het verborgen waypoint om vervolgens in het off-road gedeelte een berijdbare piste te vinden. Ik ben niet ontevreden met de 9e plaats al had ik vooraf stiekem op meer gehoopt. We zijn bijna tot 5.000 meter geklommen. Ik had de indruk dat de wagen het er moeilijker mee had dan ikzelf."



"Dit was een eerste zware test en straks wacht een andere", beseft Colsoul. "De organisatie kondigde tijdens de briefing op zondag aan dat we ons vandaag aan hoge en moeilijke duinen mogen verwachten. Wie wil kan die duinen links laten liggen en een ommetje maken in ruil voor 12 uur straftijd. Dat is uiteraard geen optie voor ons. Ik ben benieuwd wat ons te wachten staat."